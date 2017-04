Ondernemend: Een stand op een beurs is wel wat meer dan een paar wandjes

ASSEN - Als bedrijf deelnemen aan een beurs is mooi. Maar als je niet opvalt, lopen bezoekers je zo voorbij. Waar een stand aan moet voldoen vertelt ondernemer Michel Boter uit Gieten. Met zijn bedrijf Boter maakt Bijzonder is hij actief op beurzen in heel Europa.

Boter is niet de bouwer die zich bezig houdt met het in elkaar zetten van de stand. Nee, hij is het creatieve brein en de bedenker van concepten. "Wat je ziet is dat er tegenwoordig veel beurzen zijn die gericht zijn op sectoren. Daar pas je de stand ook op aan." Het is afhankelijk van wat de opdrachtgeven wil. "Dat gaat om opdrachten van tienduizenden euro's."Gerrie Westenbrink uit Emmen nam een paar jaar geleden, samen met een collega, schoonmaakbedrijf Fonville in Coevorden over van de familie Fonville. Maar voor hem was het niet genoeg. "We kochten er een beveiligingsbedrijf uit Hoogeveen bij. We dachten dat de twee branches op elkaar lijken. Maar dat is niet zo. In de schoonmaaksector zijn ze verder in ontwikkeling." Westenbrink runt nu gewoon twee bedrijven. Naast Fonville ook Jens Security.De IT-sector in Drenthe wordt gezien als een kleine sector. Maar of dat ook waar is? IT-ondernemer Maarten Overeem twijfelt daar aan. Hij is eigenaar van het bedrijf IDEE101 en zet IT in als hulpmiddel voor bedrijven. Een voorbeeld is de urenregistratie in bedrijven. En dan is er een ontwikkeling waar Overeem nu mee bezig is. "Wat je ziet is dat bedrijven ook trainingen willen. Dat zijn tegenwoordig complete dagjes uit. Daar moeten we nog een stap in maken."Ondernemend is te zien op TV Drenthe na het nieuws en komt vandaag vanaf de Bedrijven Contact Dagen in Assen.