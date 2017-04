Hendrikus Velzing: Uitbreiding sporthal Hurry-Up is niet nodig

Hendrikus Velzing (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Het bestuur van handbalvereniging Hurry-Up maakte zich vorig jaar nog sterk voor uitbreiding van sporthal De Eendracht in Zwartemeer. Voormalig voorzitter Ron Haandrikman voerde al meerdere gesprekken met de gemeente Emmen daarover. Maar z'n tijdelijke vervanger Hendrikus Velzing vindt het "niet nodig" om de sporthal te vergroten.

"Je moet realistisch zijn. Hoe vaak zit dat nou helemaal vol? Alleen tegen E&O. Zo is het lekker knus. Voor Europese wedstrijden is de hal niet toereikend, maar die wedstrijden spelen we in Sporthal Angelslo in Emmen, de thuishaven van E&O. We hebben nu andere prioriteiten. De selectie voor volgend jaar moeten we op orde zien te krijgen, anders speel je niet eens Europees", zegt Velzing.



Het plan was om de tribunecapaciteit met vijfhonderd plaatsen uit te breiden. Daarvoor zou onder meer een buitenmuur moeten opschuiven. De kosten van de beoogde uitbreiding werden op 245.000 euro geraamd.



Businessruimte wens voor de toekomst

"Een wens voor de toekomst is om een businessruimte bovenop de kantine te bouwen met uitzicht op het speelveld. Maar dat is nog toekomstmuziek. Dat zou misschien over twee jaar of zo kunnen", besluit Velzing.



Begrotingstekort: acht bedrijven hebben zich gemeld

Afgelopen week werd bekend dat de club een begrotingstekort van tienduizenden euro's heeft. Het tekort is ontstaan door het bereiken van de halve finale in de Europacup. Na de aandacht voor het tekort hebben zich spontaan acht bedrijven gemeld voor een afspraak met de preses.

