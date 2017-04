'Regio-intercity een kans voor de NS om huidige problemen op te lossen'

HOOGEVEEN - Een regio-intercity zou het tekort aan treinstellen in Noord-Nederland kunnen oplossen. Dat denkt de Hoogeveense wethouder Jan Steenbergen.

"Dat er te weinig capaciteit is en dat de treinen vol zijn, vind ik heel kwalijk. Ik denk dat de regio-intercity juist een kans zou zijn voor de NS om dit gedeeltelijk op te lossen. Want je kunt met dit plan, als je naar de Randstad toegaat, langere treinen inzetten die je dan van het Noorden naar de Randstad laat rijden. Ik denk dat hier een stuk van de oplossing voor NS zou kunnen zitten."Noord-Nederland onderzoekt het plan van Hoogeveen voor een regio-intercity, waarbij stoptreinen van en naar Groningen als intercity door de polder naar de Randstad rijden.De kans op totstandkoming van een regio-intercity lijkt groter geworden, omdat Noord-Nederland het onderzoek via de spoortafel laat uitvoeren."Ik denk dat de kans niet iets groter is, ik denk dat de kans heel reëel is. Alle mensen die aan tafel zaten, en dat waren de vier noordelijke provincies, NS en Prorail, zeiden: dit is een plan dat we echt moeten uitzoeken, want dit heeft een grote kans om tot verbetering van de bereikbaarheid van Noord-Nederland te leiden. Dus sneller door de polder, daar is deze spoorlijn, de Hanzelijn, ook voor aangelegd."Loco-commissaris van de koning Henk Brink heeft vertrouwen in het plan. "Er is brede steun voor de vraag van Hoogeveen, om te kijken of de stoptrein van Hoogeveen, die dan ook in Beilen en Haren stopt, na Zwolle doorkan als intercity. En dat zou dan in combinatie kunnen met een trein uit Friesland."Brink laat weten dat de verbetering van het spoor bij het nieuwe kabinet onder de aandacht is gebracht. "Wij vinden het belangrijk dat een kabinet investeert in de regio. Maar investeer je in de regio, dan horen daar ook snelle verbindingen bij, naar enerzijds de Randstad en anderzijds Duitsland.""Wij blijven als regionale overheden met het kabinet in gesprek. We investeren gezamenlijk meer dan 200 miljoen euro tussen nu en 2021 om de verbinding met de Randstad constant beter en sneller te krijgen. Het streven blijft om er nog een keer tien minuten of een kwartier af te knabbelen door sneller te gaan rijden", laat Brink weten.