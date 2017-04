Tweeduizend handtekeningen uit Marsdijk overhandigd aan ministerie

ASSEN - De tweeduizend handtekeningen die de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu heeft verzameld, zijn overgedragen aan het ministerie van Economische Zaken.

Vanmiddag nam Meindert Smallenbroek, directeur Energie en Omgeving bij het ministerie, de handtekeningen in ontvangst.De werkgroep had de handtekeningen liever persoonlijk aan verantwoordelijk demissionair minister Henk Kamp gegeven. Maar die kon niet komen. "Jammer, heel jammer." zegt Gerrit Eerland van de de werkgroep. "Hij is de verantwoordelijke, degene die de vergunning verleent. Dan moet hij toch als verantwoordelijke bewindsman de handtekeningen in ontvangst nemen.Er ligt een vergunningsaanvraag van de NAM om gas te winnen onder de wijk Marsdijk. Daar zijn de inwoners het niet mee eens, omdat ze bang zijn voor schade, net als in delen van Groningen. Met deze handtekeningen willen ze hun stem laten horen.Smallenbroek wil niet inhoudelijk reageren. Wel laat hij weten dat hij er persoonlijk voor zal zorgen dat de map met handtekeningen bij demissionair minister Kamp terecht komt. De werkgroep heeft er alle vertrouwen in dat Smallenbroek z'n woord houdt.