Basisschooldocenten klagen over enorme administratie

ASSEN - De werkdruk in de klassen is veel te hoog, zeggen basisschooldocenten. Een belangrijke reden is de enorme administratie van docenten. De voortgang van kinderen, de hulp en gesprekken met ouders zijn enkele onderwerpen die nauwgezet worden vastgelegd.

Uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen blijkt dat leerkrachten die de werkdruk hoog vinden massaal klagen over de administratieve werklast. Volgens veel docenten gaat het allang niet meer om les geven aan kinderen, maar is het belangrijkste dat de boekhouding klopt.Veel kinderen die voorheen naar het speciale onderwijs gingen, krijgen nu les in het reguliere onderwijs. Dat betekent dat de docent niet alleen meer instructie over de lesstof moet geven, maar ook op administratief vlak veel meer taken heeft. Ook is de docent meer tijd kwijt aan gesprekken met psychologen en andere experts.Het onderzoek is gedaan onder bijna zevenhonderd leerkrachten die wilden vertellen over de werkdruk die zij ervaren. De leerkrachten konden kiezen uit zestien verschillende oorzaken van de hoge werkdruk. De administratieve last, zoals het bijhouden van dossiers en leerlingvolgsystemen, wordt verreweg het vaakst genoemd. 36 procent noemt het administratieve werk de belangrijkste reden. Nog eens 29 procent noemt het als tweede of derde oorzaak.Andere oorzaken worden opvallend minder vaak genoemd. Te veel leerlingen met gedragsproblemen is voor 15 procent van de leerkrachten de belangrijkste oorzaak van de hoge werkdruk. Te grote klassen is voor 13 procent de voornaamste reden.Werkstress lijkt weinig te maken te hebben met de leeftijd en ervaring die mensen hebben. Mensen die meer dan dertig jaar in dienst zijn ervaren de werkdruk en de administratieve belasting als net zo'n groot probleem als mensen die pas begonnen zijn. Ook zijn er geen regionale verschillen te zien.Werkdruk en de rol van 'administratieve lasten' daarin is een van de grote klachten van ' PO in actie ', een actiegroep van boze docenten in het basisonderwijs met ruim 33.000 leden. Deze onderwijzers zeggen te gaan staken als hun eisen niet worden ingewilligd in de formatiebesprekingen.De Algemeen Onderwijsbond AOb heeft eerder een eigen onderzoek gedaan naar werkdruk. Volgens de vakbond is het belangrijkste dat de klassen kleiner worden. Met minder leerlingen is er immers ook minder te administreren. Ook 'meer handen in de klas' kan helpen: een onderwijsassistent kan een deel van de administratie op zich nemen. Ten slotte zouden schoolbesturen meer vertrouwen moeten geven aan hun personeel. Het gaat om hbo- of academisch opgeleide docenten die weten hoe je les moet geven. Het is onnodig om dat voortdurend tot achter de komma te controleren, aldus de bond.De PO-Raad , de organisatie van werkgevers in het basisonderwijs, vindt dat er vooral veel geld bij moet. In een reactie schrijft de PO-Raad: "De kosten liggen miljoenen euro's hoger dan de inkomsten. De overheid wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat is funest voor het onderwijs, funest voor de leerkracht, funest voor de leerling".Dat geld is nodig voor meer handen in de klas en voor investeringen in de ICT. Digitale leermiddelen kunnen leerkrachten flink ontlasten. Digitale administratiesystemen moeten beter op elkaar worden aangesloten. De PO-Raad verwacht ook verbetering van de nieuwe manier waarop de Inspectie gaat werken. Dat verandert met ingang van het nieuwe schooljaar. Het is de bedoeling dat dan ook de gevreesde afvinklijstjes verdwijnen. "Wij verwachten dat dit zeker verlichting zal gaan bieden", aldus de PO-Raad.De regionale omroepen hebben via hun websites en sociale media docenten gevraagd deel te nemen aan een onderzoek naar werkdruk in het basisonderwijs. Daarop reageerden ruim achthonderd mensen. Zij kregen vervolgens een vragenlijst voorgelegd. Bijna zevenhonderd docenten hebben uiteindelijk een volledig ingevuld formulier ingestuurd. De reacties kwamen van overal in het land en zowel van jonge als van oudere leerkrachten.