Havezate Oldengaerde binnenkort in de steigers

DWINGELOO - De restauratie van havezate Oldengaerde in Dwingeloo gaat beginnen. Eigenaar stichting Het Drentse Landschap heeft er zo'n vijf jaar voor uitgetrokken. De kosten bedragen ruim drie miljoen euro.

De bedoeling is dat eerst de buitenkant wordt opgeknapt. Begin mei worden de steigers geplaatst en gaat de Groningse aannemer Jurriëns Noord aan de slag. Zo wordt de gevel opgeknapt, wordt het dak gerepareerd en wordt alle houtrot aan de buitenkant aangepakt.Het Drentse Landschap is sinds 2013 eigenaar van het, voor Drenthe, unieke landgoed. Tot dan was het privé-eigendom en werd het vooral als zomerverblijf gebruikt. Maar de familie kan het onderhoud niet langer bekostigen en wil graag dat het behouden blijft.De familie houdt de linkervleugel. Het rechter deel van Oldengaerde wordt verbouwd. Op de bovenverdieping komen twee appartementen en de benedenverdieping wordt straks verhuurd en gebruikt voor feesten en trouwerijen. De bijgebouwen worden ook opgeknapt. Daar komt onder andere een vakantiehuis in. Tot slot wordt ook de tuin opgeknapt.Het Drentse Landschap heeft besloten dit in fases te doen, omdat de financiering van het complete project nog niet helemaal rond is. Bovendien is de staat van onderhoud van Oldengaerde slecht. Eerst wordt de buitengevel en het dak aangepakt. Voor de verbouw van het pand binnen worden op dit moment plannen gemaakt. Daarbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk oude details te bewaren.Het Drentse Landschap heeft ook opdracht gegeven om een boek te schrijven over de geschiedenis van havezate Oldengaerde. Één van de auteurs is hoogleraar landschapsgeschiedenis Theo Spek. Onder andere de provincie Drenthe, de Nationale Postcode Loterij en het Prins Bernard Cultuurfonds dragen bij in de kosten.