Strijd tegen laaggeletterdheid gaat door met boek vol levenservaringen

Gretha Leijendekker begrijpt niet alle voedselverpakkingen (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe) Op voedselverpakkingen staan voor laaggeletterden vaak lastige woorden (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe) Gretha Leijendekker met haar taalcoach Tineke Roona (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe) Het boek 'Lokale Liefde Drenthe' (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe) Het levensverhaal van Gretha Leijendekker (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe)

ASSEN/ERICA - De bestrijding van laaggeletterdheid in Drenthe is een zaak van de lang lange adem. Daarom is er veel aandacht voor, zo ook vandaag tijdens een symposium op het provinciehuis in Assen.

Daar werd een boek gepresenteerd met de levensverhalen van Drentse laaggeletterden. In die boeken staan de herinneringen aan Drenthe van laaggeletterden. Het boek wordt ook als oefenmateriaal gebruikt en komt in bibliotheken en taalhuizen te liggen.



Bondgenoten

Daarnaast haakten vandaag nieuwe organisaties aan in de strijd tegen laaggeletterdheid. Deze bondgenoten, zoals ze genoemd worden, zijn volgens Dorina Hadders van Stichting Lezen en Schrijven heel belangrijk. "De peuterspeelzaal is een heel mooi voorbeeld, omdat zij te maken hebben met kinderen", vertelt ze.



"Zij kunnen signaleren of kinderen, of hun ouders, taalproblemen hebben", vervolgt Hadders. "Het is algemeen bekend dat als kinderen opgroeien in een laaggeletterd gezin, dat ze met een bepaalde achterstand op de basisschool aankomen." Volgens Hadders is zo'n achterstand lastig in te halen. "De peuterspeelzaal is daarom een heel belangrijke bondgenoot voor ons."



'Als ik er niet uitkom, zoek ik iemand die mij helpt'

Gretha Leijendekker uit Erica is een van de laaggeletterden die meewerkte aan het boek. Leijendekker heeft diabetes en moet dus goed letten op wat ze eet. Etiketten lezen is voor haar dan ook lastig. "Als ik er in de supermarkt niet uitkom, zoek ik gewoon iemand op die mij kan helpen."



Leijendekker lijkt daarmee een uitzondering, want veel laaggeletterden durven volgens Hadders niet om te hulp te vragen. "Mensen hebben toch een bepaalde schaamte", zegt ze. "In een supermarkt hebben mensen dan moeite met nieuwe verpakkingen. Dan durven ze anderen niet te vragen, of ze verzinnen smoezen dat ze bijvoorbeeld hun bril niet bij zich hebben."