Franse Drenthe-bevrijders voor even terug op historische grond

ASSEN - 72 jaar geleden werden ze in vijandig gebied gedropt om de geallieerden te helpen. Vandaag waren twee van de zevenhonderd Franse parachutisten, die in de Tweede Wereldoorlog meevochten tijdens operatie Amherst, even terug op de plek die hen voor het leven heeft getekend.

Dit weekend staat Zuidlaren stil bij de gebeurtenissen tijdens de Drentse bevrijding. Daarom gingen de twee Franse zogeheten para's vandaag met een bus vol familieleden, kennissen en bekenden langs plekken die voor hen belangrijk zijn.Marc Loi en Maurice le Noury vochten hier voor de vrijheid van de Nederlanders. Het voelt daarom dubbel om nu weer terug te zijn. "Veel plezier, maar ook veel emoties", vertelt Le Noury. Loi sluit zich daarbij aan. Ze vonden het belangrijk om bij te dragen aan de bevrijding. "Wij zijn begonnen met de bevrijding van Frankrijk en onze plicht was om door te gaan met de rest van Europa", zegt Le Noury.De Franse veteranen zijn dankbaar voor de aandacht die zij en hun gevallen maten krijgen hier in Nederland. "Het doet me een enorm plezier om te weten dat de Nederlanders het nooit zullen vergeten", vertelt Loi. Hij werd gedropt in Huis ter Heide en verloor daar veel vrienden. Het doet hem veel om weer terug te gaan naar de voor hem beladen boerderij.Le Noury, die in Spier heeft gevochten, heeft zelfs een intensieve band met de Nederlanders. "Ik ken de Nederlanders al heel lang. Ik heb familie in Nederland. En voor mij: ik voel me een beetje een Nederlander", vertelt de Franse veteraan.Komende dagen zijn de veteranen nog te gast bij de festiviteiten rondom de bevrijding in Zuidlaren. Twee dagen lang staat het dorp in het teken van Amherst en de bevrijding. Er zullen gevechten worden nagespeeld en Keep Them Rolling is er met een aantal historische voertuigen.Ook wordt er een een nieuw monument onthuld voor de Franse parachutist Paul Duquesne, die door Duits vuur om het leven kwam.