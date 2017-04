Meepraten in Cassata: Provincie moet uit de twee ijsbaanplannen beste plan kiezen

ASSEN - De provincie moet uit de twee ijsbaanplannen van Hoogeveen en Assen gewoon het beste plan voor Drenthe kiezen.

Daarover kunt u meepraten in het Radio Drenthe-programma Cassata. Morgenmiddag zijn na 12 uur de burgemeesters Marco Out van Assen en Karel Loohuis van Hoogeveen te gast.Waren beide gemeenten een week geleden nog opponenten in de strijd om de vijf miljoen euro aan provinciale subsidie voor een ijsbaan, na woensdagmiddag lijken ze lotgenoten. Want niemand weet zo langzamerhand meer waar gedeputeerde Henk Jumelet nu precies heen wil met de ijsbaandiscussie.Geldt nog steeds het molenaarsprincipe van 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'? De betrokken partijen kregen dat vorige week vrijdag voorgespiegeld, waardoor Hoogeveen met de eer zou gaan strijken na een snel raadsbesluit vorige week vrijdagavond. Of wordt straks toch ook het ijsbaanplan van Assen meegenomen in de discussie, als dat maar snel genoeg binnenkomt?Ondanks een urenlang debat afgelopen woensdag in Provinciale Staten duurt de ijsbaansoap voort. Het wachten is nu op een brief van Gedeputeerde Staten, waarin verantwoordelijk gedeputeerde Jumelet de procedure rond het ijsbaanbesluit nog eens uiteenzet. Deze brief moet aan alle verwarring een einde maken.Maar had afgelopen woensdag in de Statenvergadering al die verwarring al niet de kop ingedrukt moeten worden? Had toen de verantwoordelijk gedeputeerde, vanwege alle woede en commotie, al niet moeten erkennen dat er in zo'n belangrijke zaak bij nader inzien geen sprake kan zijn van 'behandeling naar volgorde van binnenkomst', ofwel het principe 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'?Dat er snelheid geboden is na twee jaar discussie over een ijsbaan, is inmiddels wel duidelijk. De Drentse ijsclubs wachten al twee jaar en raken steeds meer leden kwijt. Maar moet de provincie als het gaat om een kunstijsbaan, niet gewoon kiezen voor het beste plan voor Drenthe, en dan uiterlijk voor het zomerreces?De stelling in Cassata luidt daarom:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via Twitter