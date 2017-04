Liveblog FC Emmen - Achilles'29

VOETBAL - Weer een finale voor FC Emmen vanavond, wanneer hekkensluiter Achilles’29 uit Groesbeek op bezoek komt in de JENS-vesting. Emmen zal moeten winnen om deelname aan de play-offs in eigen hand te houden.

Dick Lukkien kan niet beschikken over Josimar Lima en Género Zeefuik. Beide spelers zijn geblesseerd.Tegenstander Achilles’29 staat 19e en laatste in de Jupiler League. Wil de club uit Groesbeek degradatie nog ontlopen dan zal die club moeten winnen in Emmen. De achterstand van Achilles’29 op nummer 18, FC Dordrecht, bedraagt met nog zes duels namelijk acht punten.FC Emmen - Achilles begint om 20.00 uur. Het duel is live te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog…