Vrijheidsmonument in Alteveer moet herinneringen aan oorlog levend houden

Het vrijheidsmonument in Alteveer (foto: Persbureau Meter) Het monument werd vandaag onthuld (foto: Persbureau Meter)

ALTEVEER - Bij de Protestantse kerk in Alteveer is vanavond het vrijheidsmonument Venster van de Vrijheid onthuld.

Met die onthulling ging een jarenlange wens in vervulling om een plek te maken waar herinneringen aan het oorlogsverleden levend gehouden worden. Het monument is ontworpen door Gerda Boer en heeft de vorm van een gebroken venster.



Het is de bedoeling dat er jaarlijks een herdenking wordt gehouden voor slachtoffers van oorlog en geweld.



Het geld voor het monument werd bijeengebracht door subsidies van Stimuleringsfonds De Wolden, Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, Rabobank Zuidwest-Drenthe en giften uit Alteveer en Kerkenveld.