Peters houdt play-offdroom FC Emmen levend

VOETBAL - Met zijn dertiende treffer van het seizoen bezorgde Cas Peters FC Emmen de broodnodige driepunter in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Achilles'29. Daarmee houdt de topscorer de play-offdroom van de Drentse club levend.

Door de zege is FC Emmen geklommen naar de 9e plaats. Die plek is, zoals de zaken in de Jupiler League er nu voor staan, nodig voor het behalen van de play-offs.Emmen heeft, net als RKC, 49 punten maar wel een beduidend beter doelsaldo.Later meer...