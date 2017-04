Actie Hurry-Up: stuur een speler naar Portugal

HANDBAL - Dat het succes van Hurry-Up veel geld kost, werd deze week goed duidelijk. Het bereiken van de halve finale van de EHF Challenge Cup kost de club uit Zwartemeer ongeveer € 20.000.

Daarom komt Hurry-Up met een nieuwe actie: sponsor een speler naar Portugal.Het kost de club € 7.374,93 om zestien spelers en vijf leden van de staf naar Portugal te vervoeren. Dat betekent € 351,19 per persoon. Interim voorzitter Hendrikus Velzing heeft daarom, met de club, de actie sponsor een speler naar Portugal bedacht.Op de website van Hurry-Up kunnen fans of bedrijven de kosten van de reis van een speler naar Lissabon voor hun rekening nemen. De gulle gever krijgt hiervoor een naamsvermelding op de website van de handbalclub, een gesigneerd shirt van de gesponsorde speler, een seizoenkaart voor 2017-2018 en de entree voor het thuisduel tegen Sporting CP.Rond middernacht waren er al tien spelers verzekerd van de reis naar Portugal. Ronald Suelmann was de eerste speler die van een vliegticket verzekerd was.