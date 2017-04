Mooi Wark, Mr. Polska en The Kik: programma Bevrijdingsfestival rond

ASSEN - Het programma voor het Bevrijdingsfestival Drenthe 2017 is rond. Onder meer Mooi Wark, Mr. Polska en The Kik treden op in Assen.

Net als vorig jaar wordt het festival op 5 mei gehouden bij de Baggelhuizerplas.Naast Mooi Wark, Mr. Polska en The Kik, staan ook Orange Skyline, The Partysquad, Fais, Antwerp Gypsy-Ska Orkestra, Brooklyn Funk Essentials en de Moonlight Big Band op mainstage.Daarnaast zijn er nog drie podia met optredens, is er een Plein van de Vrijheid met verschillende activiteiten en een kinderplein.Dit jaar heeft het Bevrijdingsfestival Drenthe geen Ambassadeur van de Vrijheid. De hiphopformatie Broederliefde zou in eerste instantie naar Assen komen, maar dat is door het Nationaal Comité 4 en 5 mei teruggedraaid . De Rotterdamse rapgroep riep antisemitische leuzen tijdens de bekerfinale Feyenoord-FC Utrecht vorig jaar. Reden genoeg voor het comité om Broederliefde niet meer aan te merken als ambassadeur. Er is geen vervanger aangesteld.Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op deze beide dagen loopt. Dit jaar is het thema 'Vrijheid geef je door'.Het festivalterrein bij de Baggelhuizerplas is op 5 mei open van 12.00 tot 24.00 uur. Kijk hier voor het hele programma.Vorig jaar kreeg het Bevrijdingsfestival in Assen een vervelende nasmaak. Na afloop bleef er veel rommel achter bij de Baggelhuizerplas.