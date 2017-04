Peter van Uhm komt naar Drentse veteranendag

Peter van Uhm (foto: ANP / Valerie Kuypers)

ASSEN - Voormalig Commandant der Strijdkrachten, Peter van Uhm, is volgend jaar te gast bij de tiende Drentse veteranendag.

Dat is bekendgemaakt tijdens de negende editie van de veteranendag in De Bonte Wever in Assen. Van Uhm komt praten over zijn persoonlijke ervaringen als militair.



Hulphond

Ook zal er aandacht zijn voor de rol van Van Uhm als ambassadeur van de stichting Hulphond Nederland. Deze stichting leidt hulphonden op, speciaal voor veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).



Angsten, depressies en nachtmerries kunnen het leven van deze veteranen overheersen. De hulphonden herkennen de symptomen, geven een waarschuwing en kunnen op die manier stressvolle situaties vermijden. Daarnaast zijn ze in staat om hun baasje te kalmeren en zich veiliger te laten voelen. Peter van Uhm traint thuis zelf ook een hulphond.



Libanon

Ruim vijfhonderd veteranen uit Drenthe waren vandaag bij de veteranendag, waar de uitzending naar Libanon centraal stond. Er zijn bloemen gelegd bij het Monument van de Drentse veteraan bij het provinciehuis in Assen. Ook werden duiven losgelaten.



De tiende editie van de Drentse veteranendag wordt volgend jaar gehouden op zaterdag 14 april.