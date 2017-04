Hackers hacken dertig uur lang in Emmen

Ook vorig jaar was er een hackathon (foto: WhatTheHackathon)

EMMEN - Tachtig hackers gaan dit weekend dertig uur achter elkaar hacken in een zogenoemde hackathon. De wedstrijd wordt voor de derde keer gehouden bij de Stenden Hogeschool in Emmen.

Centraal staat de vraag hoe de hackers steden en bedrijven slim en toekomst-proof kunnen maken. De tachtig hackers zijn verdeeld over vijftien teams.



Studenten

Onder de deelnemers zijn studenten van onder andere het Drenthe College, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Stenden, Scauting en de programmeerschool Code-Gorilla. Ook gaan verschillende ondernemers en particulieren de uitdaging aan.



Op de markt brengen

Morgen presenteren de deelnemers hun plannen aan een jury en het publiek. Er is een prijzenpot van 2000 euro.



De kans bestaat dat de hackers iets maken dat daadwerkelijk op de markt kan worden gebracht. Na de hackathon van vorig jaar zijn zelfs twee nieuwe bedrijven gestart.



De hackathon is vanochtend om 10.00 uur begonnen en duurt tot zondag 17.00 uur.