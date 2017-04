8.600 lopers maken zich op voor elfde Cascaderun

Cascaderun 2016 (foto: Kim Stellingwerf)

ATLETIEK - Hoogeveen wordt opgesierd door veel blauwe Cascaderun-vlaggen. De finish in de Hoofdstraat is inmiddels opgebouwd en bestuurslid Marcel Lip zit voor de laatste administratieve handelingen achter z'n computer.

Hoogeveen maakt zich klaar voor de elfde editie van de Cascaderun die morgen wordt gelopen. Deelnemers kunnen kiezen uit vijf mijl (acht kilometer) en tien mijl (zestien kilometer).



En net als vorig jaar is er weer een Unicef-kidsrun waar 1.500 kinderen aan meedoen. Ook de Giga-G-run voor mensen met een beperking staat weer op het programma. Daar hebben zich meer dan honderd deelnemers voor ingeschreven.



Nét iets meer deelnemers dan vorig jaar

In totaal zijn er morgen 8.600 lopers actief in Hoogeveen. Dat is net iets meer dan vorig jaar. En daar had organisator Marcel Lip niet echt op gerekend. "Vorig jaar tijdens ons tienjarig jubileum hebben veel mensen zich voor één keer ingeschreven. Wij dachten; die zien we normaal gesproken niet meer terug. Daarnaast is er veel concurrentie van andere evenementen. Van survivalruns en mudruns tot wedstrijden waar ze door gebouwen heen lopen. Ook hebben we te maken met vergrijzing en krimp in onze regio. Dus zo vanzelfsprekend is het niet", verklaart Lip.



Recordaantal deelnemers geen doel op zich

Vorig weekend was de 4 mijl van Emmen. Daar gingen 3.800 lopers van start. De organisatie sprak de ambitie uit om door te groeien naar 30.000 deelnemers. Maar daar krijgen ze het in Hoogeveen niet warm of koud van.



"Wij hebben die ambities niet. Als we daar langzaam naartoe zouden groeien, zullen we onze organisatie daar op aan moeten passen. Maar zo stellig als Emmen dat verwoordt, dat zul je uit onze mond niet horen. Onze organisatie drijft volledig op vrijwilligers. Zevenhonderd hebben we er. Als je veel groter wilt worden moet je professionals gaan inhuren. Daar is voorlopig geen sprake van. We doen het allemaal naast ons werk", zegt Lip.



Steeds meer vrouwen aan de start

In Hoogeveen lijkt in de loop der jaren het aantal vrouwen aan de vijf en tien mijl toe te nemen. "De verhouding is nu 42 procent is vrouw, 58 procent is man. Die verhoudingen lagen jaren geleden verder uit elkaar", zegt Lip die nog meer leuke feitjes bij de hand heeft.



"De deelnemers komen uit 378 verschillende plaatsen en ze drinken met elkaar 20.000 bekertjes leeg, verbruiken 8.000 sponzen, eten 2.000 bananen en ook nog 2.000 sinaasappels op. Verder gaan er 8.000 ijsjes doorheen."



Extra drinken met hogere temperatuur

Morgen wordt het in Hoogeveen relatief warm. Er worden temperaturen tussen de 18 en 20 graden verwacht. Daarom zal de organisatie zorgen voor extra water. Ook worden deelnemers opgeroepen om voor de wedstrijd extra te drinken.



Live op TV Drenthe

De Cascaderun wordt morgen vanaf 14.00 uur live op TV Drenthe uitgezonden.



Programma Cascaderun 2017

9.55 uur: start Unicef-kidsrun, voor het gemeentehuis

13.35 uur: start 10 mijl

14.00 uur; start 5 mijl

Door: Karin Mulder Correctie melden