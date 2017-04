Bouwloods voor praalwagens in Roden is in mei klaar

RODEN - Het streven is om de bouwloods voor praalwagens in Roden op 1 mei af te hebben. Dat is ook het moment waarop zes groepen hun wagen voor de Rodermarktparade kunnen gaan bouwen.

De loods aan de Productieweg in Roden wordt op dit moment wind- en waterdicht gemaakt. Het gebouw staat op een stuk grond van de gemeente Noordenveld. De Vereniging voor Volksvermaken Roden huurt de grond voor een periode van tien jaar. "Maar daarna willen we er ook verder gaan met bouwen", zo is de insteek van voorzitter Lammet Kalsbeek van de vereniging.Samen met andere vrijwilligers is Kalsbeek verantwoordelijk voor onder andere de organisatie van de jaarlijkse parade in Roden. Komend jaar doen er zeventien groepen mee. Maar de laatste jaren is het steeds moeilijker om een plek te vinden om een wagen te bouwen. Meerdere malen is de noodklok geluid. De nieuwe loods is voor een deel de oplossing.In de periode tussen 1 oktober en 1 mei staat de loods leeg. "Daar zoeken we een invulling voor. We denken aan bijvoorbeeld een caravanstalling. Dat levert weer geld op." Voorlopig zijn vrijwilligers nog wel even bezig met de bouw. De komende weken moeten ze de binnenkant en de oprit nog bestraten en een toiletunit bouwen.