PLOP heeft vraagtekens bij weigeren viskraam op Koopmansplein Assen

ASSEN - Stadspartij PLOP in Assen is verbaasd dat de viskraam van vishandelaar Seggers niet het Koopmansplein op mag.

De partij stelt dat reacties van Assenaren duidelijk laat zien dat 'men het hiermee niet eens is'. Volgens PLOP snappen inwoners niet waarom de viskraam niet op het Koopmansplein mag staan, zolang er niets gebeurt met het plein.Daarom stelt de partij een vraag aan het college, om duidelijkheid te krijgen: 'Waarom is de aanvraag van de heer Seggers, om zijn viskraam op het Koopmansplein te plaatsen, door de gemeente afgewezen?'De gemeente Assen weigert standplaatsvergunningen voor snackkramen in het hart van de stad. De gemeente is bang dat dan het hek van de dam is en allerlei andere snackverkopers daar ook een standplaats willen.Visverkoper en Seggers' schoonzoon André Otten wordt er opstandig van. "Dat Koopmansplein is zo groot, leeg en sfeerloos. Dat kan best wel reuring gebruiken. En we hebben ook niet zomaar een viskraam, je praat hier wel over de mooiste kraam van het Noorden, de Royal Fish Bar, een lust voor het oog", aldus de visverkoper. "Waarom maak je als gemeente daar geen uitzondering voor?"