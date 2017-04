YuMe-restaurant open in Hotel Hoogeveen

HOOGEVEEN - In het vernieuwde Hotel Hoogeveen is een vestiging van YuMe geopend, een Japans sushi- en grillrestaurant. Na Assen is dat de tweede YuMe-vestiging in Drenthe.

De nieuwe eigenaar Devy Ma uit Assen heeft de afgelopen maanden het vroegere hotelrestaurant omgebouwd tot Japans specialiteitenrestaurant. Er zijn 220 zitplaatsen. YuMe is Japans voor droom.Voor hotelgasten is er in Hotel Hoogeveen een nieuw hotelrestaurant met nieuwe keuken gebouwd op de plek van vijf vergaderzalen op de begane grond. Hotel Hoogeveen telt veertig hotelkamers. Die zijn inmiddels voorzien van nieuwe vloeren en bedden. Renovatie van badkamer en toiletten staat nog in de planning.Vorig jaar nam Devy Ma Hotel Hoogeveen over van de Chinese horecaondernemer Jimmy Su uit Hoogeveen, die het hotel in 2015 uit een faillissement had opgekocht.De Asser ondernemer Devy Ma is ook eigenaar van een YuMe-vestiging in Assen. Die zit in het monumentale Marktzicht op het Veemarktterrein. Dit historische pand stond jarenlang te verpauperen, totdat Ma het in 2013 van de gemeente Assen overnam en het ombouwde tot sushirestaurant.Volgens Ma is het de bedoeling om het nieuwe YuMe-restaurant in Hoogeveen ergens in juni officieel te openen. "We zijn nog druk bezig met het aanleggen van het terras en er is ook nog ander buitenwerk. De bedoeling is dat het eind mei opgeleverd wordt, en daarna gaan we een openingsfeestje houden."