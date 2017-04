Kameraadschap staat centraal op Drentse Veteranendag

ASSEN - In Assen werd vandaag de negende Drentse Veteranendag gehouden. De bijeenkomst begon met een bloemlegging bij het veteranenmonument. Dat monument staat bij het provinciehuis in Assen. Leden van veteranenopvang De Compound in Assen lieten duiven vrij.

Daarna was er een bijeenkomst in de Bonte Wever. Daar luisterden de veteranen en hun families naar verschillende toespraken en muziek. Centraal stond de kameraadschap tussen de veteranen, en dat is belangrijk volgens majoor buiten dienst J.P. van der Jagt.Van der Jagt was bedrijfsmaatschappelijk werker tijdens de missie in Libanon. Tijdens de veteranendag stond de missie naar Libanon centraal. Negenduizend militairen uit Nederland dienden in Zuid-Libanon.Nu, ruim dertig jaar later, kampt een deel van de militairen met een posttraumatische stressstoornis. Door samen te komen kunnen ze over de gebeurtenissen praten en de kameraadschap van toen weer ervaren.Dat merkte ook veteraan Jan Koster. Al praat hij vandaag niet veel over de dingen die hij meemaakte tijdens zijn missie naar Nieuw-Guinea. "Onderling niet nee, we hebben vaak aan een blik genoeg."