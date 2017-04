Natuurbrandje in buurtschap Vuile Riete

De brand was in buurtschap Vuile Riete (foto: Persbureau Meter) De brandweer bluste het vuur (foto: Persbureau Meter)

VUILE RIETE - In buurtschap Vuile Riete woedde vanmiddag een natuurbrandje.

De brandweer had aanvankelijk moeite om bij het vuur te komen, omdat het bos aan een zandweg ligt. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.