Liena de Jong verrast in Healthy Ageing Tour

Liena de Jong met ploegleider Albert Bosscha (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

WIELRENNEN - Liena de Jong (19) uit Ubbena is vanmiddag zevende geworden in de vierde etappe van de Healthy Ageing Tour in Finsterwolde.

Tussen de wereldtop verraste de clubrenster door in de laatste omloop van dertig kilometer, samen met Danique Braam, naar de kopgroep toe te rijden.



Die kopgroep bestond uit zeven vrouwen, onder wie Chantal Blaak. Zij wist uiteindelijk in de sprint de etappe te winnen.



'Grote verrassing'

Nadat Braam en De Jong waren aangesloten liep de voorsprong van de negen leidsters terug. Ook Sanne Bouwmeester uit Westerbork, die net als De Jong voor het nieuwe Team Drenthe rijdt, probeerde nog aan te sluiten. Maar dat mislukte. Op de streep wist De Jong nog net het peloton voor te blijven. "Dit is een hele grote verrassing, echt heel leuk", zo blikte ze kort na de finish terug.



Morgen rijden de vrouwen de vijfde en laatste etappe van de Healthy Ageing Tour op het Duitse eiland Borkum.

Door: Karin Mulder Correctie melden