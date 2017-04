NKVV eerste degradant van Drenthe, GOMOS eerste kampioen?

NKVV degradeert naar de vijfde klasse (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - NKVV heeft de twijfelachtige eer om de eerste Drentse degradant van het seizoen 2016/2017 te zijn. De club uit Dalerpeel degradeerde zaterdag uit de vierde klasse D na een 0-1 nederlaag tegen SVBO.

De ploeg van trainer Wilbert Arends, die halverwege dit seizoen Erik Eefting opvolgde en die onlangs zijn contract verlengde, meldde vorige week op de eigen website al gedegradeerd te zijn. In theorie hadden de Drenten nog een kans op handhaving, maar door de nederlaag tegen SVBO is nu definitief het doek gevallen.



GOMOS eerste kampioen?

GOMOS uit Norg kan zondag de eerste Drentse kampioen worden. Bij een thuiszege op ASVB en een nederlaag of gelijkspel van nummer twee Muntendam, dat middenmoter Annen ontvangt, kan de vlag uit in Norg. Zowel de wedstrijd van NKVV als GOMOS is zondagavond te zien bij Onze Club.