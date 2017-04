Veertig kandidaat-raadsleden in beeld bij PVV

EMMEN - Van de vijftig mensen die zich hebben aangemeld als kandidaat-raadslid bij de PVV zijn er nog veertig over. Dat zei PVV Drenthe-fractievoorzitter Nico Uppelschoten vandaag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders wil volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in de gemeenten Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn, Hoogeveen en Assen. Na de zomer wil Uppelschoten bekendmaken in welke gemeenten de partij definitief meedoet.Van de veertig overgebleven kandidaten komen twintig er uit Emmen. "In Emmen waren we tijdens de Tweede Kamerverkiezingen de grootste, dus daar moeten we volgend jaar wel meedoen. Het zou te gek voor woorden zijn als we dat niet doen", vindt Uppelschoten.Volgens Uppelschoten is het lastig om politici in de gemeente Borger-Odoorn te vinden. "Ik merk dat mensen daar zo druk bezig zijn met de windmolens", vertelt hij. "Daar steken ze al hun tijd en energie in. Ze zijn niet zo positief over politiek in het algemeen. Ze vragen zich af of ze ook aan dat spel mee moeten doen."De mensen die zich namens de PVV kandidaat willen stellen in hun gemeente krijgen nu scholing bij de partij. Op grond daarvan wordt besloten of het kandidaat-raadslid bij de partij past.