ACV staat na zege op Urk voor cruciaal weekend

VOETBAL - In de jacht op het kampioenschap van de Hoofdklasse B heeft ACV gedaan wat het doen moest; winnen. De ploeg van Fred de Boer wist op en tegen Urk een 0-1 zege te boeken door een vroege goal van Saber Hendriks.

Al in de zevende minuut maakte de aanvaller zijn veertiende goal van het seizoen. Halverwege de eerste helft raakte Nick Westebring de lat. Middenmoter Urk, dat de laatste tijd veel punten verspeelt en nog in degradatiegevaar kan komen, drong in de tweede helft wel aan, maar kon niet voor veel gevaar zorgen.ACV heeft met nog zes wedstrijden te gaan vier punten achterstand op koploper DOVO, dat twee wedstrijden meer gespeeld heeft. De Veenendalers wonnen zaterdag met 2-1 van laagvlieger SDV Barneveld. Komend weekend speelt ACV een dubbel programma. Zaterdag gaan de Assenaren op bezoek bij middenmoter Eemdijk en maandag wacht het uitduel tegen SDV Barneveld, de nummer eennalaatst. DOVO komt niet in actie en dus kunnen de Assenaren de koppositie overnemen.Thomas Metzemaekers zag op Urk geel in de tweede helft, waardoor hij geschorst is voor de wedstrijd tegen Eemdijk. Bij ACV zaten Guus de Vries en Erik Eleveld na lange tijd blessureleed weer op de bank en ACV-trainer Fred de Boer heeft goede hoop dat Arjen Hagenauw en Willem de Jong komend weekend ook weer bij de wedstrijdselectie horen. Dennis Molema en Richard Mulder, die vorige week geblesseerd uitvielen, zijn voorlopig nog niet van de partij. Voor Molema, die zijn enkelbanden afscheurde, is het zelfs einde seizoen.