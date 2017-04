Drentse turners plaatsen zich voor Nederlands Kampioenschap

Jan van Noord en Ronan Boers (foto: Karin Mulder, RTV Drenthe)

TURNEN - Jan van Noord (13) uit Dwingeloo en Ronan Boers (13) uit Darp hebben zich geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap Meerkamp in Ahoy in Rotterdam.

Jan van Noord wist zich twee weken geleden in Tilburg al te plaatsen. Daar kwam Boers net een half punt tekort. Hij wist zich vanmiddag in Leusden alsnog te plaatsen.



Het Nederlands Kampioenschap meerkamp is op 17 juni. Daar kunnen de mannen zich plaatsen voor de toestelfinales die op 18 juni zijn.

Door: Karin Mulder