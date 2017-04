De Weide kan niet inlopen op koploper Groningen

De Weide laat teveel kansen onbenut (foto: RTV Drenthe/Henk Kuhl)

VOETBAL - In de tweede klasse J is De Weide er niet in geslaagd om het verschil van vijf punten op koploper vv Groningen te verkleinen. In een sportieve wedstrijd kwamen de Hoogeveeners niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Op grond van de kansen en het veldoverwicht kreeg De Weide echter wel te weinig.

Moeizaam begin van de thuisclub

Al vroeg in de wedstrijd kwam de thuisclub op achterstand. Al hadden de Groningers daarbij wel de hulp nodig van scheidsrechter Volders uit Bedum. Wesley Walstra maakte handig gebruik van het been van Daniël van Arkel en zijn schwalbe werd door de leidsman onterecht beoordeeld met een strafschop. Clubtopscorer Tim van der Molen maakte dankbaar gebruik van dit buitenkansje en gaf keeper Henri van der Weide het nakijken (0-1). Kort voor de rust leek De Weide langszij te komen. Julian Mol verscheen na een één-tweetje met Jasper Strijker alleen voor keeper Khajjouf, maar de Groningse goalie redde bekwaam.



Thuisclub komt sterk terug

In de tweede helft trok de thuisclub de wedstrijd steeds meer naar zich toe. Met goed en verzorgd aanvalsspel leek de gelijkmaker een kwestie van tijd. Nadat Jasper Strijker en Julian Mol hun meerdere moesten erkennen in keeper Khjjouf, was het in de 58ste minuut wel raak. Uit een corner schoot de centrale verdediger keihard raak (1-1). Beide ploegen kregen daarna nog kleine kansen, maar de winnende goal bleef uit.



Onderling verschil blijft gehandhaaft

Door dit resultaat blijven de Groningers koploper in de 2e klasse J met 44 punten. De Weide staat op de tweede plek met een achterstand van vijf punten. DZOH, dat met 4-3 won bij Gramsbergen, en Noordscheschut, dat Pelikaan S met een 2-1 nederlaag naar huis stuurde, staan met 37 punten op de derde en vierde plaats.

Door: Henk Kuhl