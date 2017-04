Olhaco verslaat Compaen en klimt naar negende plek

Olhaco wint in Oostzaan (archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Door een 1-3 overwinning op bezoek bij Compaen heeft Olhaco met nog één duel te spelen goede papieren om als negende te eindigden in de Topdivisie. De ploeg van Dennis Luider steeg naar die negende plek, mede doordat concurrent VoCASA met 2-0 onderuit ging tegen nummer twee Zaanstad.

De achtste plek is niet meer haalbaar voor Olhaco en dus is degradatie normaal gesproken onomkeerbaar, maar de Hoogeveners hopen dat gepromoveerde ploegen afzien van spelen in de Topdivisie en knokken daarom voor die negende plek. Olhaco heeft nu één punt voorsprong op nummer tien VoCASA en speelt over twee weken de laatste wedstrijd tegen Sliedrecht Sport, de huidige koploper. VoCASA neemt het op tegen Compaen.



Servicedruk

Olhaco, dat vorige week voor een verrassing zorgde door van Zaanstad te winnen, begon stroefjes aan het duel in Noord-Holland. Middenmoter Compaen startte niet in de gebruikelijke basisopstelling, maar eindigde daar wel mee. Gaandeweg de eerste set verkreeg de ploeg van Dennis Luider meer servicedruk, waardoor het die eerste set met 21-25 binnensleepte.



De tweede set eindigde in 22-25, waarna met name de service even haperde bij Olhaco en Compaen de derde set met 25-18 won. De vierde set was weer een prooi voor Olhaco, mede door een geweldige servicebeurt van Paul Dierdorp, die in het veld was gekomen voor de geblesseerd geraakte Rick Seubers.