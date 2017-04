72 jaar terug in de tijd: Franse parachutisten boven Drenthe gedropt

ZUIDLAREN - In Zuidlaren wordt morgenochtend een monument onthuld ter nagedachtenis aan de in 1945 omgekomen geallieerde parachutist Paul Duquesne.

Duquesne was een van zevenhonderd Franse parachutisten die in april 1945 boven Drenthe werden gedropt. Die actie gebeurde onder de naam Operatie Amherst. De operatie was onderdeel van de bevrijding van Drenthe. In totaal sneuvelden er 33 Franse parachutisten rond de actie.De zevenhonderd Franse parachutisten, ook wel para's genoemd, waren onderdeel van de Britse Special Air Service. De para's werden in 47 groepen onderverdeeld en in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 april gedropt bij onder meer Meppel, Westerbork en Assen. De meeste 'sticks', zoals de groepen heetten, kwamen onder meer door het slechte weer op enkele kilometers van hun doel terecht.Het doel van de operatie was om onder meer bruggen veilig te stellen en verwarring te zaaien onder de Duitse bezetters. De eerste dagen na de dropping werd door de hele provincie gevochten tegen de Duitsers, met hulp van het Drentse verzet. Ook werden er hinderlagen gelegd.In de buurt van Meppel werden een Franse parachutist en een verzetsman dodelijk geraakt door kogels. De schoten zouden zijn gelost vanuit het huis van een NSB-familie . De Binnenlandse Strijdkrachten namen wraak door negen mensen, onder wie een deel van die familie, dood te schieten.Bij Gasselte werd hevig gestreden om het hoofdkwartier van de Nationalsozialitische Kraftfahr Korps. Tijdens die gevechten sneuvelde een Franse korporaal. Daarna neemt de bezetter het hoofdkwartier weer over en worden alle mannen uit Gasselte gevangengenomen. De Canadezen bevrijdden ze uiteindelijk op 13 april.Ook in Assen, Schoonloo en Spier wordt gevochten. In Assen stierven zes para's in een vuurgevecht, in Spier twee. In Smilde wist een stick te voorkomen dat de Veenhoopsbrug door de Duitsers werd opgeblazen. Die brug was belangrijk voor de Canadese geallieerden, die daardoor verder konden oprukken naar het Noorden.De 25-jarige Paul Duquesne kwam op 9 april om het leven tijdens een gevecht in Zuidlaren. De Franse soldaat was omsingeld in een boerderij, maar wist te ontkomen. Later werd hij opnieuw omsingeld. Hij kreeg toen het bevel om zich over te geven en de handgranaat, die hij vasthield, te laten vallen. Duquesne besloot anders. Hij gooide de handgranaat naar de Duitsers toe. Meerdere Duitse soldaten sneuvelden. Duquesne werd daarna doodgeschoten. Zuidlaren werd op 13 april bevrijd.Morgenochtend om 11.00 uur wordt een monument onthuld voor Duquesne. Die onthulling is in het bijzijn van familie en andere Franse veteranen.