Slordig Hurry-Up verliest en treft landskampioen

Hurry-Up onderuit in Panningen (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft een duidelijke nederlaag geleden in Limburg. Tegen het uitgespeelde Bevo werd het 32-25.

In de openingsfase gaven beide ploegen elkaar weinig toe. Tommie Falke - vijf goals in de eerste helft - en doelman Sven Hemmes zorgden voor de gelijke stand: 10-10). Het duel werd opgeschrikt door een blessure van Ronald Suelmann. De schutter incasseerde een tik van Toon Leenders - die met een directe rode kaart mocht inrukken - ging naar de kant, maar kwam even later weer binnen de lijnen. Bij rust was het 15-12.



Na de pauze breidde Bevo de voorsprong overtuigend uit. In de snelle tegenaanval waren de Limburgers succesvol via Jeroen van den Beucken, Rik Ellissen en Nick de Kuyper. Met een fraaie knipworp deed Ties Berendsen iets terug namens de Zwartemeerders (24-20). In het laatste kwartier verroerde Hurry-Up-coach Vlijm zich niet. De oefenmeester haalde Falke, Suelmann, Hemmes, Mik en Boonstra naar de kant. Zeer slordig spelend werd de eindstand bereikt.



Lions

Door het verlies eindigt Hurry-Up op plaats twee in kampioenspoule B en mag het zich op gaan maken voor een tweeluik met landskampioen Lions. Op het spel staat een plaats in de finale om de landstitel.



Bekerwedstrijd

Na het duel was Vlijm gelaten over de nederlaag. "Ik ben blij dat iedereen nog heel is", was de analyse van de Amsterdammer. "Aanstaande dinsdag is een hele belangrijke wedstrijd." Dinsdagavond ontvangen de oranjehemden Aalsmeer in de halve finale van de beker.