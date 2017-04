Red Giants sluit af met overwinning

Red Giants wint weer eens (archieffoto RTV Drenthe)

BASKETBAL - Red Giants heeft het seizoen 2016/2017 afgesloten met een 87-76 zege op New Stars uit Nieuwegein. Zo eindigen de Meppelers, die de voorgaande vier wedstrijden verloren en al vroeg waren uitgeschakeld voor een plek in de final four, het seizoen toch nog met opgeheven hoofd.

Red Giants eindigt de Topdivisie op een zesde plaats. Vorig seizoen werd de ploeg van Patrick Koning nog kampioen in deze divisie.