E&O verliest ook laatste duel

Geen BENE-League voor Eredivisie- kampioen E&O (archieffoto RTV Drenthe)

HANDBAL - E&O heeft ook het laatste duel in de kampioenspoule verloren. De ploeg van scheidend trainer Erwin Kippers was in eigen huis niet opgewassen tegen Volendam: 23-35. Bij rust was het al 10-18 voor de gasten.





Lees ook: Slordig Hurry-Up verliest en treft landskampioen Het seizoen zit er nu op voor E&O, dat kampioen werd van de Eredivisie, maar dus ook volgend seizoen niet in de BENE-League actief zal zijn. Tegenstander Volendam, dat mede door de nederlaag van Hurry-Up als eerste eindigt in kampioenspoule B, strijdt nu met Aalsmeer - de nummer twee van kampioenspoule A - om een plek in de finale om het landskampioenschap.