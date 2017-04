Eising tweede in Omloop van de Braakman

Eising tweede in Zeeuws-Vlaanderen (foto: METEC-TKH)

WIELRENNEN - Tijmen Eising uit Emmen heeft in de Omloop van de Braakman de sprint om de tweede plaats gewonnen. Winnaar Adriaan Janssen was toen al solo over de streep gekomen.

De Omloop van de Braakman, de tweede wedstrijd om de Topcompetitie, is een ruim 180 kilometer lange koers - met kasseien - door Zeeuws-Vlaanderen. Eising kampte halverwege de koers met materiaalpech en moest van fiets wisselen, maar kwam vlak daarna in een kopgroep van acht man te zitten.



In de finale kon de renner van METEC-TKH niet voorkomen dat Janssen als eerste over de meet ging. Eising en de overige renners van de kopgroep finishten op bijna veertig seconden achterstand.