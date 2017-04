Voorzitter Hurry-Up met schrik vrij na ongeluk

ZWARTEMEER - Onderweg naar de uitwedstrijd van handbalclub Hurry-Up hebben interim-voorzitter Hendrikus Velzing en zijn chauffeur Patrick Visser een ongeluk gehad. Op de Geldropseweg in Eindhoven werd de Volvo van het duo geramd door een motor, waardoor beide voertuigen zwaar beschadigd raakten.

"Wij stonden stil om linksaf naar ons hotel te gaan en er kwam niets meer aan. Patrick trok op, sloeg af en ineens voelde ik een enorme knal. Ik zat achterin, klem door de uitgeklapte airbag", zo blikt Velzing (59) terug op het hachelijke moment.Velzing en Visser kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, maar de motorrijder, die volgens een ooggetuige met hoge snelheid aan was komen rijden, kwam onder de auto terecht en bleef in eerste instantie roerloos liggen. Velzing: "Ze hebben de auto opgetild en weggedrukt. De man werd later in een ambulance weggevoerd en de politie kwam ons vertellen dat het helemaal goed zou komen met hem."Terwijl Visser meeging met de kraanwagen, die hun auto wegsleepte, nam Velzing een taxi naar Panningen. Daar zag hij hoe zijn club Hurry-Up met 32-25 verloor van Bevo. "Het was heel raar. Normaal ben ik altijd erg fanatiek langs de lijn, maar nu kon het me allemaal niet zoveel schelen." Met Visser, die hem in een leenauto kwam ophalen, reed Velzing vervolgens weer terug naar het hotel in Eindhoven. Daar arriveerde het tweetal rond middernacht. "Ja, het gaat wel goed met me. Wel merk ik dat ik af en toe nog een beetje emotioneel ben."Velzing is naast interim-voorzitter van Hurry-Up ook voorzitter van de topsportcommissie van tafeltenisvereniging Itass DTK'70, beter bekend als De Treffers, uit zijn woonplaats Klazienaveen. Verder stond hij bij de recente Tweede Kamer-verkiezingen op nummer 27 van de lijst van het Forum voor Democratie en is hij mede-oprichter van Wakker Emmen, waar hij ook raadslid voor is.