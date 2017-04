Tiener rijdt zonder rijbewijs op snorfiets van vader

HOOGEVEEN - De politie in Hoogeveen heeft gistermiddag een jongen van de weg geplukt die er vandoor was gegaan met de snorfiets van zijn vader.

Agenten hielden de minderjarige jongen aan voor een controle. Hij bleek niet in bezit te zijn van een rijbewijs en hij had ook geen ID-kaart bij zich. De jongen vertelde aan de politie dat hij de snorfiets zonder toestemming van zijn vader had meegenomen.De bestuurder heeft een bekeuring gekregen voor het rijden zonder rijbewijs. En hij kreeg van de agenten een waarschuwing, omdat hij geen ID-kaart bij zich had.