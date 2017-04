Bierbrouwerij Maallust in de prijzen bij bierwedstrijd

VEENHUIZEN - Bierbrouwerij Maallust in Veenhuizen heeft een eerste prijs in de wacht gesleept bij de Dutch Beer Challenge.

Als je in de prijzen valt, is het een bevestiging dat je goed op weg bent en dat je mooie bieren maakt. Bert Calkhoven

In de categorie Innovatie/speciaal won het Drentse bedrijf goud met 'De Vagebond Vienna'."Voor vijf procent alcohol heeft dit bier een heel mooie smaak. Dat komt door de keuze van de moutsoorten die we gebruiken. Het heeft een heel mooie, moutachtige smaak", vertelt Bert Calkhoven van Maallust gepassioneerd in het Radio Drenthe-programma Volkooren. "Het heeft veel smaak, maar is wel doordrinkbaar. En hij heeft ook een hoppige, bittere afdronk, die mooi afvloeit."De Dutch Beer Challenge is voor de derde keer georganiseerd. In totaal stuurden 83 brouwerijen gezamenlijk 297 bieren in. Ruim dertig bierexperts en keurmeesters hebben de bieren geproefd en beoordeeld."Ze vragen of je mee wilt doen. Dan kun je je inschrijven en bieren op de post doen. Dus we hebben een selectie gemaakt van bieren waarvan we dachten dat we er kans mee maakten. Als je het dan instuurt, is het best spannend."De deelname van brouwerij Maallust was dus niet onverdienstelijk. Maar heb je ook iets aan zo'n prijs? "Het levert eer en publiciteit op. Je komt bijvoorbeeld in allerlei vakbladen. En er komt ook een run op de bieren. Mensen willen zelf het bier beoordelen en proeven."