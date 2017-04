Brandweer en dierenambulance redden hond uit het water

De hond is door de brandweer en de dierenambulance uit het water gehaald (foto: politie Zuidoost-Drenthe/Facebook)

ZWARTEMEER - De brandweer en de dierenambulance hebben vanmorgen een hond uit het Verlengde van Echtenskanaal in Zwartemeer gered.

De politie laat weten dat het beestje nog wordt onderzocht door een dierenarts. Wie de eigenaar van de hond is, is nog niet bekend. Om wat voor ras het gaat, is ook onduidelijk.