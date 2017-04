Emmer-Compascuum komt weer met eigen versie 'The Passion'

EMMER-COMPASCUUM - Veel mensen kennen The Passion van televisie, maar Emmer-Compascuum heeft een eigen versie.

Voor de tweede keer wordt daar dit jaar het paasverhaal over de laatste uren van Jezus opgevoerd. Na tien weken van voorbereiding is het vandaag zover."We wilden meer verbondenheid in het dorp brengen en daarom hebben we vorig jaar bedacht om het paasverhaal zelf te gaan uitdragen. Het is in eerste instantie opgezet door de katholieke kerk. En toen wilden andere kerken ook meedoen. Vorig jaar hadden we een volle kerk met toeschouwers", vertelt Sandra Heijen in het Radio Drenthe-programma Tussen Stoet en Koffie. Zij speelt vandaag Maria."The Passion gaat over de lijdensweg van Jezus zoals beschreven in de Bijbel. Er is een centrale verteller en het stuk wordt afgewisseld met liedjes en toneelstukjes. Het is hetzelfde idee als mensen kennen van The Passion op televisie", vertelt Heijen.De rol van Jezus wordt gespeeld door Anne-Jan van der Leest. Vorig jaar was hij er nog niet bij. Van der Leest kreeg een berichtje of hij mee wilde doen en daar zei hij volmondig 'ja' op."We zijn nu tien weken bezig. Met de spanning valt het nu nog wel mee, maar dat zal straks anders zijn. Het is echt heel speciaal om Jezus te spelen. Ik vind het heel bijzonder om zo'n rol op me te mogen nemen."Bovendien vindt Van der Leest het mooi om te zien dat de mensen van alle kerken in Emmer-Compascuum, jong en oud, samen aan het project werken.The Passion begint vanmiddag om 13.00 uur bij de Baptistenkerk in Emmer-Compascuum met de processie van het kruis. Het kruis wordt naar de PKN-kerk gedragen, waar vervolgens een gebed is. Daarna wordt het kruis doorgedragen naar de katholieke kerk. De uitvoering van The Passion begint rond 15.00 uur in diezelfde kerk.In de katholieke kerk is plaats voor ongeveer 500 mensen. Maar de organisatie heeft buiten televisieschermen geplaatst. Als de kerk vol is, kunnen mensen The Passion dus ook buiten via schermen volgen.