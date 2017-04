Kille week op komst na zonnige zondag

Bloesem bij zonsopkomst in Drouwen (foto: Gerbrand van Boven)

ASSEN - Drenthe kan zich opmaken voor een kille week, dat verwacht RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

"Morgen draait de wind naar het noordwesten en dat betekent de start van een kille week. Eerst liggen de temperaturen nog rond 12 graden. Dat is normaal voor april. Maar daarna gaat er elke dag een paar graden af", aldus Van der Zwaag. Vanaf dinsdag gaat het ook regenen.



De zonaanbidders moeten het er vandaag dus nog even van nemen. "Het is vandaag stralend en zonnig weer. Er staat een zwakke wind uit het zuiden en de temperatuur loopt op naar ongeveer 19 graden. Het is perfect weer om erop uit te gaan", zegt de weerman. Bovendien blijft het droog en is het helder.