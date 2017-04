Live: Cascaderun in Hoogeveen [afgelopen]

Deelnemers lopen 5 of 10 mijl (foto: Ronald Oostingh/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - In Hoogeveen was vandaag de Cascaderun. Er deden ruim 8.600 mensen mee. Ze liepen een afstand van 5 of 10 mijl.





Eerder vandaag waren in Hoogeveen de Unicef-kidsloop en de Giga-G-run voor mensen met een beperking. De lopers van de 10 mijl waren rond half twee gestart, de lopers van de 5 mijl om twee uur.