Monument onthuld in Zuidlaren voor omgekomen Franse parachutist

ZUIDLAREN - In Zuidlaren is vanmorgen een monument onthuld voor de Franse soldaat Paul Duquesne.

De onthulling was in het bijzijn van familie van Duquesne. Precies 72 jaar geleden kwam hij om het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog bij een gevecht in het dorp.Duquesne was een van de zevenhonderd parachutisten die boven Drenthe werden gedropt. Die actie gebeurde onder de naam Operatie Amherst. De operatie was onderdeel van de bevrijding van Drenthe. Er sneuvelden in totaal 33 Franse parachutisten tijdens de actie.