In beeld: Unicef-kidsrun en Giga-G-run in Hoogeveen

HARDLOPEN - Vijftienhonderd kinderen liepen vanmorgen de Unicef-kidsrun in Hoogeveen. En meer dan honderd deelnemers deden mee aan de Giga-G-run voor mensen met een beperking.

Beide hardloopevenementen zijn onderdeel van de Cascaderun die vanmiddag wordt gehouden. Onze fotograaf Kim Stellingwerf maakte deze fotoreportage:De deelnemers aan de 10 mijl van de Cascaderun beginnen kort na half twee. Een halfuurtje later beginnen de deelnemers aan de 5 mijl. Vanaf twee uur is de Cascaderun live te volgen op TV Drenthe en via deze website.