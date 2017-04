Voorbereidingen cultureel jaar Tynaarlo in volle gang

Er wordt druk gerepeteerd (foto: RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - De gemeente Tynaarlo is dit jaar culturele gemeente van Drenthe. De activiteiten en voorstellingen gaan vanaf 12 mei van start, maar er wordt nu al druk voor gerepeteerd.

"We gaan heel spectaculaire dingen doen. We gaan dingen doen die ik zelf ook nog nooit eerder heb gemaakt", aldus choreograaf Christel Kroese.



Kleuren van Mondriaan

Het thema van het culturele jaar is 'Historie met een knipoog' en komt op verschillende manieren terug in de dans. Zo wordt de dans opgevoerd in de Rijksluchtvaartschool in Eelde. Daarnaast is de dans geïnspireerd op de drie kleuren van Mondriaan: geel, blauw en rood. Maar hoe de dans er precies uit komt te zien, wil Kroese nog niet zeggen.



Door het vele oefenen zijn de dansers ook niet echt zenuwachtig meer. "Ik heb er vooral heel veel zin in. Je werkt ergens naartoe en op een gegeven moment wil je ook in de spotlight staan", aldus danseres Marel van der Wielen.