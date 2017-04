GOMOS overtuigend eerste kampioen van Drenthe

Feest in Norg (foto: RTV Drenthe/René Posthuma) Feest in Norg (foto: RTV Drenthe/René Posthuma) Feest in Norg (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - GOMOS is de eerste kampioen van Drenthe. De Norgers wonnen zelf met 6-0 van ASVB, maar waren afhankelijk van het resultaat bij Muntendam-Annen. De Groningers mochten niet winnen, Annen won met 1-2, zodat het feest in Norg losbarstte.

Het uitgangspunt voor een kampioensfeest was duidelijk. Zelf moest GOMOS winnen van ASVB en mocht Muntendam niet winnen van Annen. Trainer Wim Bakering was vooraf niet met het kampioenschap bezig. "We moeten eerst zelf maar eens winnen, dat is al lastig genoeg. Daarna zien we wel wat Muntendam doet", liet Bakering vooraf weten.



Volgens plan

Maar het scenario voor GOMOS verliep in de eerste helft volgens plan. Zelf neemt GOMOS al snel een 2-0 voorsprong, door treffers van Jannes Siegers en Guido Koolen, terwijl Muntendam op 0-2 achterstand kwam.



Na rust verhoogde Jordi van Esch al na 22 seconden de feestvreugde door de 3-0 binnen te tikken en toen Van Esch ook de 4-0 op het scorebord bracht, waren alle ogen gericht op Muntendam. In de slotfase bepaalden Siegers, met ook zijn tweede van de middag en invaller Jelle Smilda de eindstand op 6-0.



Champagne

Muntendam kwam nog terug tot 1-2, maar verder kwamen de Groningers niet, waarna de champagne werd ontkurkt.