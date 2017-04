Keniaan Kering wint Cascaderun

De Cascaderun werd vanmiddag gelopen (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ATLETIEK - Ezra Kering heeft in Hoogeveen de Cascaderun op zijn naam geschreven. De Keniaan bleef titelhouder Makau nipt voor.

Kering kwam in zonovergoten Hoogeveen in 48:10 over de meet. De winnaar van vorig jaar, Nicholas Makau, finishte dertien tellen later. In totaal deden meer dan 8600 deelnemers mee aan de hardloopwedstrijd.



Bij de vrouwen ging de eindoverwinning naar een Drentse. Jacelyn Gruppen uit Stuifzand greep in een thuiswedstrijd het goud. De hardloopster was met 56:42 ruim tien minuten sneller dan de nummer twee. Vorig jaar eindigde Gruppen op een tweede plaats.