Automobilist botst tegen vangrail bij Veeningen

De auto botste tegen de vangrail (foto: Van Oost Media) Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend (foto: Van Oost Media)

VEENINGEN - Op de A28 is ter hoogte van Veeningen vanmiddag een ongeluk gebeurd.

Een automobiliste reed in de richting van Meppel toen zij met haar auto tegen de vangrail botste. De bestuurster en haar twee kinderen, die ook in de auto zaten, raakten niet gewond.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.