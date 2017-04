FC Assen toont herstel in topduel

VOETBAL – FC Assen heeft na een mindere reeks een topduel in de tweede klasse L gewonnen. De koploper stuurde Raptim, dat de minste verliespunten heeft, puntloos terug naar Coevorden: 4-0.

Binnen vier minuten had FC Assen al twee keer het net gevonden. Zowel Mansaray als Rahbi wisten hun eerste kans om te zetten in een goal. Ook de derde treffer viel nog voor de pauze. Spits Sarkinovic hielp zijn ploeg met de 3-0 in een zetel.Na rust verzuimde FC Assen, dat de laatste vijf duels slechts één keer won, grote kansen te benutten. De gasten uit Coevorden beperkten zich tot verdedigen. Een half uur voor het laatste fluitsignaal zorgde Sarkinovic met zijn vijftiende van de competitie voor de genadeklap.Door de overwinning blijft FC Assen de lijstaanvoerder in de tweede klasse L. Raptim staat vijfde met acht punten minder dan de formatie uit de Drentse hoofdstad. Echter hebben de blauw/witten liefst drie wedstrijden minder gespeeld dan FC Assen.