Jari Groenhart Nederlands Kampioen 200 meter rugslag

Juri Dijkstra en Jari Groenhart (foto: RTV Drenthe)

ZWEMMEN - Jari Groenhart (17) uit Assen is tijdens de Swim Cup in Eindhoven Nederlands Kampioen op de 200 meter rugslag geworden.

De zwemmer van het regionaal trainingscentrum Drachten wist zich als enige Nederlander tussen allemaal buitenlanders te plaatsen voor de A-finale. Hierdoor was hij al verzekerd van de Nederlandse titel. Groenhart zwom naar een eindtijd van 2.04.51. Dat is de snelste tijd in vier jaar die er tijdens dit toernooi op dit nummer werd gezwommen.



Eerder greep Groenhart op de 400 meter wisselslag net naast kwalificatie voor het Europees Kampioenschap voor junioren. Hij kwam 0,09 van een seconde tekort. Wel won hij brons op de 100 meter rugslag. Met 57.13 moest hij 27-honderdste toegeven op Enser Kotterink die Nederlands Kampioen werd.



Op de 200 meter wisselslag moest Groenhart vandaag met 2.06.89 genoegen nemen met de vierde plaats.



Dijkstra zwemt nieuw Nederlands record

Juri Dijkstra (17) uit Eelderwolde wist zich wel te plaatsen voor het EJK. Op de 50 meter schoolslag werd hij met een eindtijd van 28.81 zesde. Maar het betekende wel een nieuw Nederlands record voor 17-jarigen en een ticket voor het Europees Kampioenschap voor junioren.



Ook won hij brons op de 100 meter schoolslag. In de B-finale kwam hij tot een eindtijd van 1.03.45.

Door: Karin Mulder Correctie melden