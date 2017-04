Verdiend punt SC Erica, Achilles 1894 stoomt door

HANDBAL - In de eerste klasse F heeft VV Emmen gelijk gespeeld op het veld van SC Erica. Koploper Achilles 1894 kende een makkelijke zondagmiddag in Assen (5-0). Hoogeveen stormt de top-3 binnen.

In Erica speelde de thuisploeg gelijk tegen hoogvlieger VV Emmen: 3-3. SC Erica poetste een 2-0 achterstand na rust weg door doelpunten van Bruins en De Vries. In de blessuretijd kwamen de gasten op voorsprong, maar maakte de formatie van Claus Boekweg vlak voor het eindsignaal verdiend gelijk."Op basis van de wedstrijd vind ik een gelijkspel terecht", vertelt Boekweg na het duel. "Gezien onze situatie heb je liever drie punten dan één punt. Maar punten tegen hoogvliegers zie ik als bonuspunten. Na het pak slaag tegen Wolvega FC hebben mijn jongens vandaag een echte teamprestatie geleverd."Achilles 1894 versloeg Wolvega FC met ruime cijfers: 5-0. Na rust (1-0) maakte de ploeg van Theo ten Caat korte metten met de Friese gasten. Remon Schutte was twee keer trefzeker namens de lijstaanvoerder. Door de overwinning blijft het gat met Nieuw-Buinen negen punten.Belager Nieuw-Buinen maakte geen fout in de achtervolgingsrace. GRC Groningen, actief in de middenmoot, werd gedegen aan de kant gezet: 2-0. Beide goals vielen in de tweede helft. De oranje/zwarten hebben nog vier wedstrijden het gat met Achilles 1894 te verkleinen.Hoogeveen stijgt door een 2-3 overwinning op zaterdagavond naar de derde plaats in de eerste klasse F. In Friesland maakten de blauwhemden tegen LSC 1890 vijf minuten voor tijd de winnende treffer. "We doen weer mee", laat oefenmeester Kikkert weten."De eerste helft waren we de bovenliggende partij en stond het snel 0-2", analyseert de coach van Hoogeveen verder. "In de tweede helft vocht LSC voor de laatste kansen. Het ging er fysiek aan toe. Mijn spelers bleven verstandig. We zaten in een voorjaarsdip, maar zijn er weer helemaal uit."SVBO - FVC: 0-1VKW - Bergum: 2-2